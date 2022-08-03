قومى المرأة يشكر الرئيس السيسى لإصداره قرارا جمهوريا بتعيين قاضيات جدد

جدة - نرمين السيد - وجه المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، لإصداره قرارا جمهوريا رقم 338 لعام 2022 أمس الثلاثاء ينص على تعيين 49 من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة كرئيسات من الفئة "أ" بالمحاكم الابتدائية، وتعيين 24 من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بوظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى - فى بيان أصدرته اليوم - عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار العظيم الذى يضاف إلى ملف مكتسبات المرأة المصرية فى عصرها الذهبى فى ظل قيادة سياسية واعية وحكيمة وحاسمة فى دعمها تمكين المرأة المصرية واعتبار ذلك واجب وطنى.

وأكدت أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة القرارات التاريخية الأخيرة التى أنصفت المرأة المصرية فى مجال القضاء، ويعكس نجاح المرأة فى هذه المجال وتمكنها من أدواتها التى أهلتها للوصول إلى المزيد من المناصب.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر إلى مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ولقضاة مصر الأجلاء لدعمهم قضية تمكين المرأة.

وهنأت رئيسة المجلس القاضيات الجدد متمنية لهن كل النجاح والتوفيق والسداد فى مهام عملهن.

يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 338 لسنة 2022، والذى ينص على تعيين 73 من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية، والذى جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1973 وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2022.