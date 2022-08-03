التعليم: 55 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية «الدور الثانى»

جدة - نرمين السيد - أدى 55 ألفا و6 طلاب وطالبات بالدلومات الفنية بجميع النوعيات: صناعى، زراعى، تجارى، وفندقى، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الثانى فى 108 مواد (107 مواد فترة أولى، ومادة واحدة فترة ثانية)، داخل 447 لجنة سير امتحان.





وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، فى بيان اليوم أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كل السبل التى تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين. وتابع الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات "رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية" من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة كافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكل المحافظات. كما وجه عمارة التعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق بمحاولات الغش التقليدى والإلكترونى باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، واطمئن على عدم تسجيل أية حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية اليوم.

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