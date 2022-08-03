محافظ البحر الأحمر يمنع «جيت سكي» بالشواطئ بسبب حوادثه الكارثية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 01:26 مساءً - فعّل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، قرار منع استخدام "جيت سكي"، بمختلف مدن المحافظة، كخطوة استباقية حفاظاً على أرواح المواطنين والسياح، ولمنع حدوث أى حوادث بسببه.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن هذا القرار تم تعميمه مسبقا منذ عام 2010، لكن لم يكن مفعلا، مشدداً على أنه سيتم تفعيله من اليوم، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته لكافة الجهات المعنية بسرعة تفعيل القرار، والتعامل بحسم مع المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى مصادرة المركبة.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف ليس التضييق على المواطنين والسياح، لكن نظراً لأن حوادث هذه المركبة كارثية وخطيرة، فإنه لن ينتظر وقوع كارثة ووقوع حادث فى أي من المدن، خاصةً مع الرواج السياحي الذي تشهده مدن المحافظة بصفة عامة، ومدينة الغردقة بصفة خاصة، مؤكداً أن صحة وسلامة المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات أهم من أى شىء آخر.

ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك العديد من الألعاب المائية الأخرى، التى تعد أكثر أماناً، ويمكن لمنظمى الرحلات السياحية القيام بتنظيم برامج ترفيهية ورياضية أخرى لزبائنهم، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لشن حملات على الشواطئ والتفتيش على الألعاب المائية لمراجعة إجراءات السلامة البحرية، متمنياً لضيوف المحافظة قضاء وقت ممتع والاستمتاع بالمناخ الصحي الآمن بمحافظة البحر الأحمر.