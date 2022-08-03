150 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 150 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2022– 2023.





وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن موقع التنسيق الإلكترونى مُستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 11/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات. وأضاف عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

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