صرف 20% من مقررات السلع التموينية لشهر أغسطس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن عدد السلع التى ‏يتم صرفها من مخازن شركتى (العامة - الجملة) يصل إلى 25 سلعة تتنوع ما بين ‏‏(الأرز - السكر - الزيت - مساحيق الغسيل - السمن النباتى - الشاى - المكرونة) وغيرها من السلع الأخرى التى تحتاجها الأسرة ‏المصرية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال، حرص الوزارة على توافر مخزون ‏استراتيجى بكل مخزن من مخازن الشركتين يصل إلى 3 أشهر، موضحا أن ميكنة تلك المخازن ساهمت فى متابعتها ‏مركزيا لحظة بلحظة، لافتا إلى أنه تم توجيه مديرى المديريات بالمحافظات والإدارات الفرعية بها بمتابعة ما ‏يتم صرفه لمنافذ التوزيع، وجودة السلع أيضاً، ومتابعة صرفها من ‏المنافذ للمواطنين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.