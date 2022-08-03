صرف 20% من مقررات السلع التموينية لشهر أغسطس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن عدد السلع التى يتم صرفها من مخازن شركتى (العامة - الجملة) يصل إلى 25 سلعة تتنوع ما بين (الأرز - السكر - الزيت - مساحيق الغسيل - السمن النباتى - الشاى - المكرونة) وغيرها من السلع الأخرى التى تحتاجها الأسرة المصرية.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال، حرص الوزارة على توافر مخزون استراتيجى بكل مخزن من مخازن الشركتين يصل إلى 3 أشهر، موضحا أن ميكنة تلك المخازن ساهمت فى متابعتها مركزيا لحظة بلحظة، لافتا إلى أنه تم توجيه مديرى المديريات بالمحافظات والإدارات الفرعية بها بمتابعة ما يتم صرفه لمنافذ التوزيع، وجودة السلع أيضاً، ومتابعة صرفها من المنافذ للمواطنين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
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