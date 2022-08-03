مطران المنيا يتفقد مشروع الطاقة الشمسية بأرض أم المعونة

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وتعرف الأب المطران على الأعمال التى أنجزت فى هذا المشروع خلال الفترة الماضية، كما أعطى كلمة تشجيعية للعاملين، مؤكدًا لهم أهمية العمل بتفان وإخلاص.
تضمن اللقاء أيضًا بعض التوجيهات، والتوصيات الختامية من صاحب النّيافة، للعمل بها خلال الفترة الماضية.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارات التفقدية تأتى فى إطار حرص الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية لجميع المشروعات الخدمية بالإيبارشية، علمًا بأن مكتب التنمية بالمنيا، هو من يقوم بالإشراف على مشروع الطاقة الشمسية بأرض أم المعونة الإلهية.
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