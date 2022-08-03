مطران المنيا يتفقد مشروع الطاقة الشمسية بأرض أم المعونة

جدة - نرمين السيد - تفقد الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مشروع الطاقة الشمسية بأرض أم المعونة الإلهية بالإيبارشية والذى يعد أول مشروع كنسى يستغل الطاقة الشمسية.





وتعرف الأب المطران على الأعمال التى أنجزت فى هذا المشروع خلال الفترة الماضية، كما أعطى كلمة تشجيعية للعاملين، مؤكدًا لهم أهمية العمل بتفان وإخلاص.

تضمن اللقاء أيضًا بعض التوجيهات، والتوصيات الختامية من صاحب النّيافة، للعمل بها خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارات التفقدية تأتى فى إطار حرص الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية لجميع المشروعات الخدمية بالإيبارشية، علمًا بأن مكتب التنمية بالمنيا، هو من يقوم بالإشراف على مشروع الطاقة الشمسية بأرض أم المعونة الإلهية.