نتيجة الثانوية العامة 2022.. وزير التعليم يكشف خطوات تسبق الإعلان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها ستعلن خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجارى.

نتيجة الثانوية العامة 2022 (الموعد)

أوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يقصد بالأسبوع الأول، الفترة بين 1 و7 أغسطس، مؤكدا إعلان نتيجة الثانوية العامة حين اكتمالها، نافيا كل ما يجرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حول نسب النجاح أو المؤشرات أو الأوائل.

وقال الوزير فى منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى: "كل ما تتداول بعض المواقع الإعلامية والأفراد الذين يدعون المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة 2022، لا أساس له من الصحة، ولا يعدو كونه توقعا أو إشاعة".

خطوات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

قال شوقى، فى مداخلة تلفزيونية، إن البعض يتعجل ظهور نتيجة الثانوية العامة، ويتصور أن التصحيح ينتهى بمجرد انتهاء الامتحان، خاصة أن التصحيح هذا العام 2022 يجرى إلكترونيا بالكامل، لكن هذا التصور مغلوط لأن الامتحان ليس إلكترونيا بالكامل، بل التصحيح فقط.

وأدى طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، امتحانات هذا العام 2021-2022، ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، أمام 2089 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وكشف شوقى، أن هناك العديد من المراحل، التى تسبق وتلى عملية التصحيح الإلكترونى، وتستغرق الكثير من الوقت، لضمان إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل سليم 100% ودون أى أخطاء.

وأوضح أن أولى الخطوات بعد انتهاء كل امتحان تتمثل فى نقل أورق الـ"بابل شيت" من مقار اللجان على مستوى الجمهورية إلى الكنترول المركزى، وفرزها وترتيبها وفقا للمحافظات، ومن ثم تدقيق بيانات الطلاب على كل ورقة للتأكد من صحة رقم الجلوس وكود الطالب.

وأشار الوزير إلى أن عدد المواد التى أدى طلاب الثانوية العامة فيها الامتحانات 15 مادة، بخلاف المواد غير المضافة للمجموع، بإجمالى نحو 10 ملايين ورقة "بابل شيت"، وشارك المئات من العاملين بوزارة التربية والتعليم، فى عملية تدقيق البيانات لكل ورقة لمصلحة الطلاب، وبعد هذه الخطوة بدأت عملية التصحيح الإلكترونى باستخدام الماسح الضوئى.

نتيجة الثانوية العامة 2022 (قاعدة بالألوان)

بعد انتهاء تصحيح كل مادة، يتم عرضها على قاعدة مسلسلة بـ708 آلاف رقم بعدد طلاب الثانوية العامة، بعضها يضىء بالأخضر وأخرى تضىء بالأحمر، وهذا يعنى وجود خلل، سواء طالب ليس له درجة فى إحدى المواد أو له درجتان نتيجة خطأ فى كتابة رقم الجلوس، وفى هذه الحالة يتم مراجعة أوراق الطلاب بالعودة للكنترول لتصحيح الخطأ، وحتى تضيء قاعدة البيانات كاملة باللون الأخضر.

ولفت شوقى، إلى أنه بعد هذه الخطوة يتم تمثيل كل مادة فى منحنى يكشف متوسط درجات الطلاب، يعرض عليه شخصيا لمناقشة مساعدة الطلاب من خلال تطبيق درجات الرأفة، وتحويل حالات بعضهم من راسب إلى دور ثان أو من دور ثان إلى ناجح، منوها إلى أن هذه الخطوة تستغرق وقتا.

وبعد انتهاء التصحيح والمراجعة يتم النظر فى المحاضر التى تم تحريرها للطلاب سواء محاضر الغش أو الغياب، وإسقاطها على النتيجة، لتحديد أعداد الغائبين بمادة أو بجميع المواد، وحرمان الغشاشين من الامتحانات، ومن ثم تجميع النتيجة لكل طالب.

ثم تأتى خطوة التحليل الإحصائى للنتيجة كاملة لتحديد المؤشرات التى تقدم لمكتب التنسيق، ثم تحدد أسماء الأوائل وتصاغ النتيجة فى صورتها التى تعلن عبر الموقع الرسمى للوزارة.

واختتم شوقى تصريحاته، بأن مصلحة الطلاب ودقة النتيجة أهم من كل شيء، ومع ذلك لم تتجاوز الوزارة الفترة الزمنية التى حددتها لإعلان النتيجة والتى تنتهى يوم 7 أغسطس الجارى.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. آلية تطبيق درجات الرأفة

كشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، آلية منح الطلاب درجات الرأفة بامتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن إضافة هذه الدرجات تشترط أن يترتب عليها تغيير فى حالة الطلاب من دور ثان إلى ناجح أو من راسب إلى دور ثان، وتضاف الدرجات حتى يحصّل الطالب درجة النجاح فقط.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ"دوت الخليج"، أن درجات الرأفة تضاف بنسب تتراوح من 6 إلى 10% من إجمالى مجموع المادة حسب حالة الطالب: "ممكن يضاف للطالب 10% كحد أقصى من إجمالى مجموع المادة إذا كان راسبا فى مادة واحدة فقط، ليتحول من دور ثان إلى ناجح، وبنسبة 7% من مجموع المادة إذا كان راسبا فى مادتين لتحويل حالته أيضا من دور ثان إلى ناجح، وبنسبة 6% من مجموع المادة إذا كان الطالب راسبا فى 3 مواد، وتضاف النسبة لمادة واحدة فقط لتحويله من راسب إلى دور ثان".

ولفتت المصادر إلى أنه من حق الطالب الذى أضيفت له درجات رأفة ترتب عليها نجاحه وهو يرغب فى إعادة السنة، التقدم بتظلم لحذف هذه الدرجات: "لو طالب عارف من إجاباته فى الامتحان إنه المفروض يسقط، واكتشف إنه ناجح بدرجة النجاح فقط، من حقه تقديم تظلم ولو كان مضاف ليه درجات رأفة تترفع ليصبح راسب فى المادة من حقه يمتحنها تانى، أما لو لقى نفسه جايب أكثر من درجة النجاح ولو بنصف درجة يبقى ماتمش إضافة أى درجات رأفة".

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى 2021 - 2022، خلال الفترة بين 20 يونيو الماضى و 21 يوليو الجارى، ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت".

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2022، بالاسم ورقم الجلوس، عبر موقع "دوت الخليج" فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى.