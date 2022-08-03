عاجل- أول رد من التعليم على فيديو تعديل درجات الثانوية العامة (بيان)

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مضمون ما ورد فى مقطع فيديو تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى لشخص يدعى تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة.





وحسبما نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر "فيسبوك"، تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، وأن ما ورد بالفيديو المتداول مزيف، ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذا الشخص غير تابع للوزارة نهائيا. وشددت الوزراء على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022 يتم إلكترونيا بالكامل داخل كنترولات مؤمنة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صناعى ومروجى ذلك الفيديو.

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