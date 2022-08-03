وزيرة الهجرة تدشن مستشفى «HOME» الخيرى بالتعاون مع الأطباء المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - دشنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، المبنى الخاص بمستشفى هووم “HOME” التخصصى الخيرى، بحضور الدكتور عصام رعد رئيس مؤسسة معا للشفاء “HOME”، والدكتور كمال خليل والدكتور كميل شكرالله والدكتور ياسر بطرس والدكتور سامح ينى، والسيد نشأت جندى.





فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع مؤسسة معا للشفاء، لتقديم الدعم فى المجال الصحى ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبى والاستفادة من الأطباء والخبراء المصريين بالخارج وخبراتهم العلمية والعملية والتنسيق لدعم التخصصات الطبية بمصر، لدعم المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة".

وعقب التدشين الرسمى لمبنى المستشفى، قامت السفيرة نبيلة مكرم بجولة تفقدية بالمبنى والذى من المقرر أن يتم افتتاحه رسميا عقب الانتهاء من كافة التشطيبات النهائية والانتهاء من تركيب الأجهزة والمعدات الطبية، ويتضمن المستشفى 3 غرف عمليات مجهزة بأحدث أجهزة التخدير وعيادات خارجية للتخصصات المختلفة، بالإضافة إلى مركز أشعة كامل يحتوى أيضا على CT وأجهزة السونار وأجهزة أخرى، فضلا عن مركز مناظير الجهاز الهضمى، وإقامة داخلية على أعلى مستوى، كما ستتضمن مستشفى هووم التخصصى معمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية ‏ICU & NICU ومجهزة بشكل كامل بالأطباء والطوارئ على مدار 24 ساعة.

وعقب الجولة، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها لتدشين مبنى مستشفى هووم التخصصى الخيرى، لتقديم خدمة طبية مميزة للمواطن المصريين، للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج فى تدريب الكوادر الطبية، بالتعاون مع مؤسسة معا للشفاء.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن مستشفى هووم فرصة جيدة لتبادل الخبرات العلمية لدى الخبراء والأطباء المصريين بالخارج مع الأطباء المصريين بالداخل، والتركيز على منظومة التمريض من خلال تدريب الممرضين ومساعدى التمريض، من خلال عقد دورات تدريبية بمعرفة كوادر طبية مصرية بالخارج مشيرة إلى أن الأطباء المصريين بالخارج لن يدخروا جهدًا لدعم بلدهم وأبناء وطنهم مضيفة أن المصرى بالخارج محب لوطنه وعلى استعداد تام لخدمته.

ولفتت الوزيرة إلى أنه أيضا سيكون هناك تعاون مع الأطباء المصريين بالخارج تحديدا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، للمشاركة فى مستشفى هووم بمصر وبالمستشفيات الأخرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فضلا عن تطوع الأطباء المصريين بالخارج لمساعدة زملائهم بمستشفى هووم وغيرها بالاضافة الى تنفيذ الدورات لأطباء بمصر.

وتتولى مؤسسة "HOME" ومقرها هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحفيز وتشجيع المصريين العاملين فى الحقل الطبى المقيمين خارج مصر، لدعم التخصصات الطبية داخل مصر وتقديم خدماتهم الطبية مجانًا بالمناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى استقدام خبراء دوليين فى المجال الطبى لمصر لتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة.