صحة الشرقية: خدمات طبية لأكثر من 108 ألف سيدة بالمبادرة الرئاسية

جدة - نرمين السيد - قامت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين بمحافظة الشرقية، بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد من 108650 ألف سيدة حامل، منذ انطلاقها بالمحافظة فى ديسمبر 2020، وذلك فى إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وتهدف المبادرة إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل منذ أول يوم فى الحمل حتى تاريخ الولادة، وذلك للكشف المبكر عن مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV، ومرض الإلتهاب الكبدى ب HBV، ومرض الزهرى، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائى المناسب، والحفاظ على الوزن المثالى فى فترة الحمل ومابعد الولادة.

كما تم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقى التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدم ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وذلك بعد التأكد من جاهزية العيادات الطبية وخصوصية أماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وسرية النتائج، وحسن الإستقبال والتعامل مع السيدات المترددات على المبادرة الرئاسية.

ويذكر أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبى لعدد 157736 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عام، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبى، من خلال فريق طبى مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية، فى عدد 358 نقطة.