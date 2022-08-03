التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تُعلن عن فتح باب التقدم للبرنامج الأكاديمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 11:26 صباحاً - - معهد المخطوطات التابع للألكسو يقدم 10 منح مخفضة بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا، حول فتح باب التسجيل لاستقبال دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج الأكاديمي لدبلوم علوم المخطوط للعام الدراسي 2022/2023، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2022 حتى 15 سبتمبر 2022، بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

وأفاد التقرير بأن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل متخصصين في مجال تراث المخطوط العربي وما يتعلق بحمايته ودراسته ونشره، وإتاحته والتعريف به، فضلًا عن توفير الوسائل اللازمة للطلاب لاكتساب المهارات المتخصصة؛ وذلك استجابة للمتطلبات الجديدة التي نشأت نتيجة زيادة الاهتمام بالتراث، بالإضافة إلى الارتقاء بوسائل التراث وحفظه وأدوات توثيقه والكوادر البشرية التي تعمل فيه.

وأشار التقرير إلى أن محاور الدراسة في هذا البرنامج تتمثل في:

• علم المخطوط العربي (الكوديكولوجيا).

• تحقيق النصوص.

• فهرسة المخطوطات.

• فنون المخطوط.

• ترميم المخطوط.

• رقمنة المخطوطات.

وأوضح التقرير أن مقررات الدراسة تتضمن: الفهرسة الوصفية والموضوعية، وتحقيق النصوص، ورقمنة المخطوط وترميمه، فضلًا عن علم المخطوط، وتحقيق النصوص، والتجليد، والزخرفة، والتذهيب، وكذا مناهج البحث التراثية، والخط العربي، من خلال المخطوط والمكتبة تراثية المصادر، والفهرسة الآلية، وقواعد البيانات، وأنساق التأليف العربي، ونقد الفهارس وتجارب المحققين.

ولفت التقرير إلى أنه يشترط للقبول في هذا البرنامج: الحصول على درجة جامعية (ليسانس / بكالوريوس / إجازة) من جامعة مُعترف بها أيا كان التخصص، وإجادة اللغة العربية قراءة وكتابة إجادة تامة.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للالتحاق بهذا البرنامج تتضمن الآتى:

• الشهادة الجامعية الأولى (أو صورة طبق الأصل منها).

• صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع الاطلاع على الأصل.

• أربع صور شخصية.

• صورة من شهادات ما بعد الجامعة (أن وجدت).

• السيرة الذاتية بالعربي.

وأضاف التقرير أن متطلبات الحصول على الدبلوم تتمثل فيما يلى:

• اجتياز 10 مقررات دراسية بنجاح.

• استيفاء المتطلب العملي لكل مقرر.

• إعداد مشروع الدبلوم، والحصول على درجة النجاح فيه.

• نسبة حضور لا تقل عن 65% من مقررات الفصل الواحد.

ونوه التقرير إلى أنه على الراغبين في التقدم لهذا البرنامج، والحصول علي إحدى المنح المقدمة من معهد المخطوطات للجنة الوطنية، والبالغ عددها (10) منح مُخفضة بنسبة 50% من قيمة المصروفات المقررة من المعهد، إرسال الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

[email protected]

أو إرسال النسخ الأصلية على العنوان التالي:

مدينة 6 أكتوبر - التوسعات الشمالية خلف نادى الصيد – مبنى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حتى يتسنى للجنة الوطنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.