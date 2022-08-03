وزيرة الهجرة تدشن مبنى مستشفى هووم ”HOME” التخصصي الخيري بالتعاون مع الاطباء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 11:26 صباحاً - السفيرة نبيلة مكرم: مستشفى هووم فرصة جيدة لتبادل الخبرات العلمية لدى الخبراء والأطباء المصريين بالخارج مع الأطباء بالداخل

في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع مؤسسة معا للشفاء، لتقديم الدعم في المجال الصحي ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي والاستفادة من الأطباء والخبراء المصريين بالخارج وخبراتهم العلمية والعملية والتنسيق لدعم التخصصات الطبية بمصر، لدعم المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، دشنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، المبنى الخاص بمستشفى هووم “HOME” التخصصي الخيري، بحضور الدكتور عصام رعد رئيس مؤسسة معا للشفاء “HOME”، والدكتور كمال خليل والدكتور كميل شكرالله والدكتور ياسر بطرس والدكتور سامح يني، والسيد نشأت جندي.

وعقب التدشين الرسمي لمبنى المستشفى، قامت السفيرة نبيلة مكرم بجولة تفقدية بالمبنى والذي من المقرر ان يتم افتتاحه رسميا عقب الانتهاء من كافة التشطيبات النهائية والانتهاء من تركيب كافة الاجهزة والمعدات الطبية، وستتضمن المستشفى ٣غرف عمليات مجهزة باحدث اجهزة التخدير وعيادات خارجية للتخصصات المختلفة، بالاضافة الى مركز اشعة كامل يحتوى ايضا على CT واجهزة السونار واجهزة اخرى، فضلا عن مركز للمناظير الجهاز الهضمي، واقامة داخلية على اعلى مستوى، كما ستتضمن مستشفى هووم التخصصي معمل مجهز باحدث الاجهزة العالمية

‏ICU & NICU مجهزة بشكل كامل ومجهزة بالأطباء وطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.

وعقب الجولة، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها لتدشين مبنى مستشفى هووم التخصصي الخيري، لتقديم خدمة طبية مميزة للمواطن المصريين، للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية، بالتعاون مع مؤسسة معا للشفاء.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مستشفى هووم فرصة جيدة لتبادل الخبرات العلمية لدى الخبراء والأطباء المصريين بالخارج مع الأطباء المصريين بالداخل، والتركيز على منظومة التمريض من خلال تدريب الممرضين ومساعدي التمريض، من خلال عقد دورات تدريبية بمعرفة كوادر طبية مصرية بالخارج مشيرة إلى أن الأطباء المصريين بالخارج لن يدخروا جهدًا لدعم بلدهم وأبناء وطنهم مضيفة أن المصري بالخارج محب لوطنه وعلى استعداد تام لخدمته.

ولفتت الوزيرة إلى انه أيضا سيكون هناك تعاون مع الاطباء المصريين بالخارج تحديدا بالولايات المتحدة الامريكية وكندا، للمشاركة في مستشفى هووم بمصر وبالمستشفيات الاخرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فضلا عن تطوع الاطباء المصريين بالخارج لمساعدة زملائهم بمستشفى هووم وغيرها بالاضافة الى تنفيذ الدورات للاطباء بمصر.

وتتولى مؤسسة "HOME" ومقرها هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحفيز وتشجيع المصريين العاملين في الحقل الطبي المقيمين خارج مصر، لدعم التخصصات الطبية داخل مصر وتقديم خدماتهم الطبية مجانًا بالمناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى استقدام خبراء دوليين في المجال الطبي لمصر لتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة.