رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفدا من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور عبدالكريم الزيد نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، والدكتور بندر المبارك مدير عام المكتبة، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث التعاون الثقافى والمعرفى المشترك.





شهد اللقاء، وفقا لبيان صحفى، حوارًا حول العلاقات التعليمية والثقافية بين جامعة القاهرة والسعودية، والتعاون الذى يتميز بتاريخ عريق ومشرف، وناقش الطرفان أهمية تعزيز التعاون الثقافى والعلمى خاصة وأن جامعة القاهرة تتمتع بمكانة دولية مرموقة وتظهر فى التصنيفات الدولية. وتطرق النقاش حول إمكانية مشاركة جامعة القاهرة بالدعم الفنى والأكاديمى فى المبادرات والمسابقات التى تنظمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بما يدعم أوجه التعاون المختلفة بين البلدين لتثقيف الشباب العربى وتوسيع المعارف والانفتاح على الثقافات الأخرى والاستفادة من تجارب الآخرين. وانطلاقًا من اهتماماتهما الفكرية المشتركة، تطرق الجانبان إلى موضوع الخطاب الدينى الجديد المبنى على الثوابت والمنسجم مع تحديات العصر والاحتياجات المتجددة للمجتمع، وكذلك طرق تأسيس العقلانية النقدية، وأثنى رئيس الوفد على الدور البارز للدكتور محمد الخشت فى تجديد الخطاب الدينى. كما تناول الجانبان جوانب من خصوصيات حضارة البلدين وطبيعة العلاقة الثقافة المصرية والثقافة السعودية.

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