التضامن تحدد قيمة تعويضات حادث سوهاج (فئتان للوفيات)

جدة - نرمين السيد - كان ميكروباص اصطدام بسيارة نصف نقل على الطريق والذى أسفر عن وفاة 17 شخصًا و3 حالات إصابة تم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعى.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى - وفقا لبيان صحفى- فور وقوع الحادث رأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة بموقع الحادث.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وتقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة.

كما تقرر دعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهرى للأسر التى فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم جميع أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة.

ويتم حاليًا المتابعة من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بسوهاج والمساعدة فى استخراج شهادات الوفاة وتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم.