الوطنية لليونسكو تعلن فتح باب التقدم للبرنامج الأكاديمى لدبلوم علوم المخطوط

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير، وفقا لبيان صحفى، بأن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل متخصصين فى مجال تراث المخطوط العربى وما يتعلق بحمايته ودراسته ونشره، وإتاحته والتعريف به، فضلًا عن توفير الوسائل اللازمة للطلاب لاكتساب المهارات المتخصصة؛ وذلك استجابة للمتطلبات الجديدة التى نشأت نتيجة زيادة الاهتمام بالتراث، بالإضافة إلى الارتقاء بوسائل التراث وحفظه وأدوات توثيقه والكوادر البشرية التى تعمل فيه.

وأشار التقرير إلى أن محاور الدراسة فى هذا البرنامج تتمثل فى:

• علم المخطوط العربى (الكوديكولوجيا).

• تحقيق النصوص.

• فهرسة المخطوطات.

• فنون المخطوط.

• ترميم المخطوط.

• رقمنة المخطوطات.

وأوضح التقرير، أن مقررات الدراسة تتضمن: الفهرسة الوصفية والموضوعية، وتحقيق النصوص، ورقمنة المخطوط وترميمه، فضلًا عن علم المخطوط، وتحقيق النصوص، والتجليد، والزخرفة، والتذهيب، وكذا مناهج البحث التراثية، والخط العربى، من خلال المخطوط والمكتبة تراثية المصادر، والفهرسة الآلية، وقواعد البيانات، وأنساق التأليف العربى، ونقد الفهارس وتجارب المحققين.

ولفت التقرير إلى أنه يشترط للقبول فى هذا البرنامج: الحصول على درجة جامعية (ليسانس - بكالوريوس - إجازة) من جامعة مُعترف بها أيا كان التخصص، وإجادة اللغة العربية قراءة وكتابة إجادة تامة.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للالتحاق بهذا البرنامج تتضمن الآتى:

• الشهادة الجامعية الأولى (أو صورة طبق الأصل منها).

• صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع الاطلاع على الأصل.

• أربع صور شخصية.

• صورة من شهادات ما بعد الجامعة (أن وجدت).

• السيرة الذاتية بالعربى.

وأضاف التقرير أن متطلبات الحصول على الدبلوم تتمثل فيما يلى:

• اجتياز 10 مقررات دراسية بنجاح.

• استيفاء المتطلب العملى لكل مقرر.

• إعداد مشروع الدبلوم، والحصول على درجة النجاح فيه.

• نسبة حضور لا تقل عن 65% من مقررات الفصل الواحد.

ونوه التقرير إلى أنه على الراغبين فى التقدم لهذا البرنامج، والحصول على إحدى المنح المقدمة من معهد المخطوطات للجنة الوطنية، والبالغ عددها (10) منح مُخفضة بنسبة 50% من قيمة المصروفات المقررة من المعهد، إرسال الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو على البريد الإلكترونى التالى:

[email protected]

[email protected]

أو إرسال النسخ الأصلية على العنوان التالى: مدينة 6 أكتوبر - التوسعات الشمالية خلف نادى الصيد – مبنى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حتى يتسنى للجنة الوطنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.