75مليون جنيه مبيعات مبادرة «سند الخير» منذ انطلاقها

جدة - نرمين السيد - وتلقى شعراوى، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير" منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة فى 31 مارس وحتى 28 يوليو 2022 على مدار خمسة عشر أسبوعاً وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى فى (17) محافظة كمرحلة أولى وهى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - كفر الشيخ – الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - القاهرة - الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم - بنى سويف - الغربية)، وتهدف المبادرة إلى مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

وأشار شعراوى إلى الإقبال الكبير من المواطنيين على شراء السلع من خلال المبادرة، حيث وصل حجم المبيعات إلى 75 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الخامس عشر، ويصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً من بينها ( لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، أرز، مكرونة، زيوت...)، لافتاً إلى أن المبادرة استمرت فى العمل خلال اجازة عيد الأضحى وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمبيعات اللحوم الطازجة، كما زادت معدلات بيع المواد التموينية (البقالة) خلال الأسبوعين الرابع والخامس حيث احتوت على كرتونة رمضان.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المبادرة شملت 12 محافظة فى أسبوعها الخامس عشر ( القاهرة – الجيزة – بنى سويف – أسيوط - قنا - المنيا – الأقصر – أسوان - كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية - الغربية) وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 72 سيارة موزعة على المحافظات حيث وصل عدد السيارات فى كل من محافظة القاهرة والجيزة وبنى سويف والدقهلية إلى 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و9 سيارات بمحافظة كفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات لكل من محافظتى المنيا وقنا، و3 سيارات فى محافظة أسوان، وسيارة واحدة لكل من محافظتى الأقصر والغربية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذى يقدمه المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل.

وأكد شعراوى أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقى المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً، مضيفاً أنه سيتم استمرار مبادرة "سند الخير" والمعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم فى توفير السلع بأسعار مخفضة ووجود عروض وخصومات على الأسعار مع متابعة إلتزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.

وأضاف وزير التنمية الملحية، أن مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالا كبيراً وترحيباً من المواطنين بالمناطق التى انطلقت فيها، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، كما وجه المواطنين الشكر للسيد رئيس الجمهورية على هذه المبادرة التى تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها فى الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً.