«التعليم» تلتقى خريجى مبادرة «Nation Builders» للتعريف بجهود التطوير

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاء مع عدد من خريجى البرنامج التدريبى لمبادرة "بناة الأمة"Nation Builders"، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والسفارة الأمريكية فى مصر؛ من أجل الإطلاع على جهود الوزارة فى تطوير التعليم فى مصر والتعريف بالبرنامج وأهدافه.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين به بالمهارات الداخلية لديهم، واكتشاف مواهبهم والتدريب على القيادة بشكل فعال وفهم القدرات الطبيعية للفرد وتطبيقها على المهام اليومية؛ لتحقيق الأهداف وخلق جيل قادر على اكتشاف ذاته وقادر على التغيير الإيجابى فى ذاته ومجتمعه، بالإضافة إلى التعريف بكيفية العمل بانسجام مع فريق العمل، والتمييز بين الموهبة والمعرفة والذكاء والمهارة والقدرة التى يمتلكها الفرد.

من جانبه استعرض الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، جهود الوزارة فى تطوير التعليم فى مصر، مؤكدا أن الوزارة تهتم بدعم مشاركة الشباب الفعالة فى مواجهة التحديات التنموية، وتعزيز الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030 والتى تسعى إلى تمكين الشباب ورفع قدراتهم للمساهمة فى رفع وعى أفراد مجتمعهم، وترتكز رؤية الوزارة على تنمية مهارات الطالب القادر على التفكير والمتمكن فنيا وتقنيا وتكنولوجيا، وبناء الشخصية المتكاملة.

وأشاد الدكتور رضا حجازى بالطلاب خريجى البرنامج التدريبى لمبادرة "بناة الأمة" وما يتمتعون به من مهارات التقديم والتعبير والقيادة، مما يدل على نجاح البرنامج وانعكاسه على الطلاب بشكل إيجابى، متمنيا التوسع فى مثل هذه المبادرات الناجحة التى تدعم الشباب.

ومن جهتهم، أعرب الطلاب خريجى المبادرة عن سعادتهم وتقديرهم لهذا اللقاء واهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمبادرة وإتاحة الفرصة للشباب وتمكينهم؛ ليصبحوا قادة أفضل قادرين على حل المشكلات فى مواجهة التحديات العالمية.

حضر اللقاء الدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن مبادرة "بناة الأمة" مايسون ويست المدير التنفيذى للمبادرة، وشاميكا ويست مدير العمليات، وروان موسى مدير البرنامج، ومن وزارة الشباب والرياضة، عزة الدرى، نائب الإدارة المركزية للطلائع، وإيمان عثمان مدير عام إدارة الطلائع، وعدد من الطلاب من خريجى البرنامج التدريبى للمبادرة.