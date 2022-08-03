عاجل- بيان من الصحة بشأن كورونا واللقاحات ونسبة المصابين

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للوزير مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، والقطاعات، الذى عقد أمس الثلاثاء، بمشاركة وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لمتابعة العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات وتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول الوضع الوبائى لفيروس كورونا، ومعدلات التغير الأسبوعى فى أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات، فضلاً عن اطلاعه على التقارير الخاصة بنسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، والذى أشار إلى انخفاض الإشغال خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضى بنسبة 60% مقارنة بالأسبوع قبل الأخير من ذات الشهر.
وأكد الوزير أنه وفقا لتقارير الحالة التطعيمية للمصابين بفيروس كورونا والذين تم حجزهم فى المستشفيات خلال شهرى يونيو ويوليو 2022، فإن 75% من المصابين بـ«كورونا» ممن احتاجوا للعزل داخل المستشفيات لم يتلقوا اللقاح، مناشدا المواطنين بتلقى الجرعات التنشيطية من اللقاحات للحفاظ على الصحة العامة.
وأكد عدم ثبوت أى حالات إيجابية لمرض جدرى القرود بمصر حتى الآن، حيث تابع إجراءات الوزارة فى إطار التأهب لتفشى مرض "جدرى القرود" عالميًا، موضحًا انه تم إصدار دليل إرشادى متكامل للمرض وتحديثه طبقا لمستجدات الوضع الوبائى العالمى والإقليمى ونشره على جميع المحافظات، وتدريب جميع مديريات الشؤون الصحية على الدليل الإرشادى، وتنشيط فريق الاستجابة السريعة على المستوى المركزى، وتنشيط رصد المرض بجميع منافذ الدخول وترقب وصول أى حالات مُشتبهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعزل وإحالتها إلى أقرب مستشفى حميات، وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على عرض مقدم من الدكتور هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن مستجدات منظومة التراخيص الطبية، حيث وجه الوزير فى هذا الصدد بسرعة تسهيل الإجراءات وتوحيدها وتقليل المدة الزمنية للحصول على التراخيص، مع مراعاة المعايير الخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه باستمرار حملات المرور والتفتيش الدورى على المنشآت الطبية، للتأكد من استيفائها المعايير والاشتراطات اللازمة والتأكد من عدم المساس بحقوق المرضى والأطباء والعاملين بتلك بالمنشآت.
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