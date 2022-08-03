الأرصاد: استمرار موجة الطقس الحار على المحافظات.. العظمى في القاهرة 35 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:26 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما سيشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح أحيانا ورمال مثارة على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 28.