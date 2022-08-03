القوي العاملة :التفتيش على 709 منشأة وتحرير 62 محضراً للمنشآت المخالفة ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة مطروح بالتفتيش العمالي علي 709 منشأة ، وأسفر عن تحرير 62 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 11 شكوى عمالية ، واستخراج 210 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام المديرية بتعيين 341 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 3 شباب من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 649 طالب عمل .

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يونيو الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 115 منشأة ، والقيام بـ 16 حملة تفتيشية ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وتحرير 13 محضر سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية ، ومنح 21 رخصة .