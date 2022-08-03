القابضة للرى: ننفذ مشروعات متعددة لخدمة المنظومة

جدة - نرمين السيد - عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف، اجتماعاً برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، لمناقشة واعتماد تقريرى مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة، ومناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه القوائم.





ووجه الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بمواصلة العمل على رفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالشركة لرفع قدراتهم الفنية، وربط الحوافز المالية بمعدلات الإنتاج الفعلية، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات، وبالتالى تحسين الوضع المالى للشركة القابضة والشركات التابعة لها.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن الشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها وهى شركة الكراكات المصرية وشركة الرى للاشغال العامة والشركة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات متنوعة أبرزها (أعمال تأهيل الترع والمساقى - أعمال تكريك البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطى - أعمال تكريك بنهر النيل لخدمة النقل النهرى - تنفيذ آبار جوفية بمحافظة مطروح)، والتى تعد من المشروعات التى تخدم منظومة الرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدارياً للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية وجذب الاستثمارات للشركة ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى.

كما تم أيضا بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، الأمر الذى مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات.

كما تم اتخاذ إجراءات عديدة فى مجال التحول الرقمى بالشركة القابضة للرى والصرف من خلال استخدام التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة، والتى تُمكن متخذى القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفى أقل وقت، حيث تم إعداد تطبيق لحصر الأصناف الموجودة بالمخازن التابعة للشركة لتحقيق التكامل بين المخازن المختلفة وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها، بالإضافة لمنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية وقطع الغيار اللازمة لها.