وزير القوى العاملة يصدر قرارا لتوفير فرصتى عمل لأرملة وشقيق الصيدلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات عاجلة ، لمدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية ، توفير فرصتي عمل لأرملة وشقيق الصيدلي أحمد محمد عبد الهادي شهيد حادث السعودية .

علي الفور قام على حامد الزقم مدير المديرية بتنفيذ توجيهات الوزير بمقابلة أرملة الصيدلي الشهيد دعاء محمود حازم فرج ، وشقيقه ربيع محمد حاتم عبد الهادى، وتم توفير فرصتي عمل مناسبة لهم : للزوجة محاسبة، وشقيقة باحث ، وذلك بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية - فرع الشهداء، وذلك مراعاة لقرب العمل من السكن الخاص بهما بناء على رغبتهما.

كان محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، قد تقدم بالشكر لوزير القوي العاملة، على إتاحة فرصتي عمل لشقيق الشهيد أحمد حاتم وارملته دعاء محمود.

يذكر أن وزير القوى العاملة، أول من تحرك بشأن مقتل الصيدلي بالسعودية ، وذلك بإصدار توجيهاته لمكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة واقعة حادث وفاة الصيدلي المصري الذي تم إطلاق النار عليه من سيدة سعودية داخل الصيدلية التي يعمل بها، وفى وقت دوامه الرسمي مما أدى إلى إصابته برصاصتين فى منطقة الظهر، وتم نقله في وقتها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى.

كما وجه الوزير مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع أهل المتوفى لتسهيل جميع الإجراءات بالتنسيق مع القسم القنصلي، لإنهاء إجراءات شحن الجثمان عقب تصريح النيابة، وذلك بناء علي طلب أهل المتوفي.