وظائف شاغرة بجامعة عين شمس (الشروط وموعد التقديم)

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان جامعة عين شمس أن الوظائف الشاغرة على النحو التالى:

1. أمين كلية الآداب - المستوى الوظيفى مدير عام.

2. أمين كلية الألسن - المستوى الوظيفى مدير عام.

3. مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبى والصيدليات.

4. مدير عام الإدارة العامة للموازنة والمتابعة المالية.

5. مدير عام الإدارة العامة للحسابات.

وعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفنى الدكتور رئيس الجامعة بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – العباسية - بالقاهرة اعتبار من 2022/8/3 ولمدة شهر طبقا للشروط الواردة ببطاقة الوصف كالتالى:

- مؤهل دراسى عالى مناسب لنوع العمل مع خبرة فى مجال العمل.

- قضاء مدة بيئية مقدراها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول "أ" من داخل الجهاز الإدارى.

- أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإدارى.

- اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد باحكام القانون.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- شهادة إجادة استخدام الحاسب الآلى.