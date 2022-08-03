تعيين 341 شابا والتفتيش على 709 منشآت بمطروح

جدة - نرمين السيد - أجرت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، التفتيش العمالى على 709 منشآت، أسفر عن تحرير 62 محضرا للمنشآت المخالفة وبحث 11 شكوى عمالية، واستخراج 210 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفقا لبيان صحفى، قيام المديرية بتعيين 341 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 3 شباب من ذوى الإعاقة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 649 طالب عمل. وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يونيو الماضى- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 115 منشأة، والقيام بـ 16 حملة تفتيشية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتحرير 13 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية ومنح 21 رخصة.

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