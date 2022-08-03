أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعا، لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادى نظرا لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات موسعة.

القاهرة

يشارك فريق النسور السوداء الكورى الجنوبى Black Eagles بعدد من الطائرات فى تنفيذ عرض جوى فوق سفح الأهرامات والذى ينفذ تحت مسمى Pyramids Air Show 2022 بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى Silver Stars وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى "حورس" عروضاً جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة ، وذلك تأكيداً على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية.

القاهرة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى خوض مباراة فاركو، على ملعب الأهلى WE السلام، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

القاهرة

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك منتدى "التراث والمناخ"، بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الانسانى، وذلك ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخى، وبرعاية الاتحاد النوعى للمناخ.. حيث يدير المنتدى مدير مكتبة القاهرة الكبرى ياسر مصطفى، وذلك فى إطار الحوار الوطنى للمناخ مع أثاريين من أجل المناخ للخروج بتوصيات تساعد على إيجاد حلول للحفاظ على الحضارة الإنسانية والتراث المصرى.

القاهرة

تنظم ساقية الصاوى، حفلا غنائيا لفرقة "أنغامنا" بقيادة المايسترو شريف عباس، بقاعة النهر، وسط حضور متوقع لجمهور كبير من متذوقى الموسيقى الشرقية.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "عمارة الفضاء"، داخل قاعة الوفود بمركز المؤتمرات بالمكتبة، يلقيها الدكتور سامر السيارى أستاذ مساعد الهندسة المعمارية بجامعة بيروت العربية، وأحد رواد علم هندسة الفضاء فى الشرق الأوسط.

الكويت

انعقاد المؤتمر الوزارى الـ31 لـ أوبك والمنتجين المستقلين أوبك + لبحث سياسة الإنتاج، كما سيتم عقد الاجتماع الـ34 للجنة المتابعة الوزارية المشتركة المنبثقة عن دول التحالف للتحضير للمؤتمر الـ31.

أبها

يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003، نظيره الجزائرى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة الرياضية بمنطقة عسير السعودية، فى نصف نهائى بطولة كأس العرب، المقامة حاليا فى السعودية.

نيودلهى

يقوم وزير الشئون الخارجية الهندى "إس.جايشانكار" بزيارة لكمبوديا للمشاركة فى اجتماع لوزراء خارجية رابطة جنوب شرق آسيا - آسيان فى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، والذى يعقد سنويا لتقييم مستوى الشراكة بين الهند والرابطة.

موسكو

يقوم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بزيارة عمل إلى ميانمار، يبحث خلالها مع عدد من المسئولين فى البلاد سبل تعزيز التعاون بين موسكو وناى بى داو، ومناقشة مستقبل العلاقات الروسية الميانمارية بشكل موسع، بما فى ذلك الحوار السياسى والتعاون التجارى والاقتصادى والتفاعل فى مجال الدفاع والأمن.