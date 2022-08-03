مؤتمر المناخ COP27.. وزيرة البيئة: انبعاثات إفريقيا لا تتجاوز 4% (فيديو)

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تستضيف قمة المناخ القادمة cop27، وستعمل على وضع حلول مهمة لجميع دول العالم لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، لافتة إلى أن اهتمام مصر باستضافة مؤتمر اتفاقية تغير المناخ يرجع لعدة أسباب رئيسية أولها أن مصر تلعب دورا قويا فى التفاوض الدولى على مستوى اتفاقية تغير المناخ.
مؤتمر المناخ COP27
ولفتت إلى أن الدول الصناعية انبعاثاتها أكبر من إفريقيا، لأن انبعاثات القارة السمراء لا تتجاوز 4%، مشيرة إلى أن مصر تبذل مجهودات كبيرة فى قضية التغير المناخى، مؤكدة أن هناك استعدادات لهذه القمة المهمة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أكد أنه سيتم تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة لمدينة خضراء، وسيتم إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية.
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