توقعات الأرصاد اليوم.. ظاهرتان مؤثرتان وهذه درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا على باقى الأنحاء.

ويتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم

وأشاروا إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 34 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 31 24

السلوم 32 20

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 36 26

نخل 37 18

نويبع 37 27

طابا 36 27

كاترين 34 19

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 30

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 42 25

حلايب 34 25

شلاتين 38 27