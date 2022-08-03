الأوقاف تعلن موعد انطلاق معسكر أبى بكر الصديق فى الإسكندرية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إن من المقرر أن تنطلق فعاليات معسكر أبى بكر الصديق التثقيفى بالإسكندرية، يوم غد الخميس.

وأضافت: "يأتى ذلك فى إطار الدور الريادى العالمى لجمهورية مصر العربية فى نشر الفكر الوسطى المستنير فى مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعى والفكر الوسطى، وفى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التى تقيمها وزارة الأوقاف للطلاب والطالبات الدارسين والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم".

وأشارت الأوقاف إلى أن البرنامج التدريبى لـ معسكر أبى بكر الصديق، والذى تستمر فعالياته حتى يوم السبت المقبل الموافق 6 أغسطس الجارى، يتضمن جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وسيكون التحرك من أمام مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية غدا الخميس.

الأوقاف تفضح الإرهاب

وكان عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب النائب أشرف أمين، قد أكد أن النجاحات الكبيرة التى حققتها وزارة الأوقاف فى فضح ومواجهة الكتائب الإلكترونية والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية، لم يأت من فراغ، وإنما جاء من خلال أسلوب احترافى وعلمى ومهنى تعاملت به الوزارة بقيادة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال أمين فى تصريحات له، أمس الثلاثاء إن هذا الأسلوب تمثل فى إنشاء أكبر مؤسسة علمية وتدريبية رفيعة المستوى، وهى أكاديمية الأوقاف الدولية، والتى لم تصبح ملكًا لمصر فقط، وإنما أصبحت ملكًا للأشقاء العرب والأفارقة والعالم كله ولكل من يبحث على أن يتسلح بجميع مفاهيم العلم والتكنولوجيا الحديثة لكى يكون عالمًا كبيرًا فى علوم الدين وباستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

ووجه النائب أشرف أمين التحية والتقدير إلى وزير الأوقاف لحرصه الكبير على الارتقاء المستمر بالأئمة والدعاة والواعظات وجميع من ينتمون لوزارة الأوقاف بجميع قطاعاتها وهيئاتها وشركاتها بصفة عامة فى مجال الحاسب الآلى و"السوشيال ميديا" بصفة خاصة، وذلك من خلال الحصول على دورات الحاسب الآلى "ICDL" من أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

وأضاف أن أكاديمية الأوقاف الدولية أصبحت واحدة من المؤسسات التعليمية والعلمية رفيعة المستوى، والتى أصبح لها دورها فى تدريب الأئمة والدعاة والواعظات من مصر ومختلف دول العالم، مؤكدًا أن أكبر دليل على نجاح هذه المؤسسة هو الإشادة الكبيرة من كل من يلتحقون بها من مختلف دول العالم.

وطالب النائب أشرف أمين، من وزير الأوقاف أن يبحث مع زملائه وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية العرب والأفارقة ومن مختلف دول العالم إنشاء فروع للأكاديمية الدولية للأوقاف بعدد من الدول العربية والإفريقية، مؤكدًا أن هناك ثقة كبيرة من الأشقاء العرب والأفارقة فى علماء مصر.