لماذا أمرنا الله بالذكر بعدد معين عقب الصلوات الخمس؟

جدة - نرمين السيد - كشفت دار الإفتاء عن حكمة الله تعالى فى الذِّكْرُ بعدد معين من الأرقام سواء فى الصلوات أو غيرها، ومن ذلك مثلا أن النبى الكريم صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالتسبيح 33 مرة والتحميد 33 مرة والتكبير 33 مرة عقب كل صلاة وأن يختتم المائة بقول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير".





وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره، فقال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا"، والنبى الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنما يُوحى إليه، فحين علَّمَنا التسبيح فى دبر الصَّلوات مثلًا علَّمَنا أن نُسبِّح ثلاثًا وثلاثين وأن نحمد الله ثلاثًا وثلاثين وأن نُكبِّر ثلاثًا وثلاثين". وأضافت: "هذا العدد سر فى الكون، فإن قالها العبد فهو يصل بذلك إلى المراد، ويكفيه أن يطيع النبى الكريم، فيما لا يعقل معناه، فإن فُتح عليه فيه فالحمد لله، وإن لم يُفتَح فكَفَاهُ فتحًا أنَّه يقتدى بالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه". واختتمت دار الإفتاء: "الذِّكر على كل حالٍ حسَن، وإنما التقيد بالعدد الذى يخبر به النبى الكريم صلى الله عليه وسلم، فى بعض المواطن من السنة، ويفتح له من أسرار الكون ما لا يعرفه".

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