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“قبل دفع الغرامة”.. تعرف على رابط فاتورة التليفون الأرضي.. رابط billing.te.eg الاستعلام عن الفاتورة وطرق السداد، كشفت الشركة المصرية للاتصالات رسميا عن تفاصيل سداد فاتورة التليفون الأرضي لمستخدمي التليفون الأرضي، وهي الفاتورة التي يجب ان يتم سدادها في الموعد المحدد حتى يتم اختيار إيقاف الخدمة من قبل الشركة للمستخدمين وتوقيع غرامة مالية نظير عدم السداد، حيث يتبقى فقط عشرة ايام حتى يتم سداد الغامرة لعدم توقيع غرامة، ونستعرض من خلال هذه السطور رابط فاتورة التليفون الأرضي للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية سداد الفاتورة.
رابط فاتورة التليفون الأرضي قبل توقيع الغرامة
رقد اعلنت الشركة المصرية للاتصالات رسميا أنها قد قامت بطرح فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 خلال الأيام الأخيرة لفترة الاستهلاك الخاصة بالشهور الثلاثة أبريل ومايو ويونيو، وذلك لكي يتم سداد الفاتورة في فترة السماح للمستخدمين، حيث يمكن ان يتم الاستعلام عنها وسدادها عبر الإنترنت بسهولة الكترونيا عبر الموقع الخاص بالشركة او من خلال اكثر من طريقة كذلك، في اطار تسهيل طرق سداد الفاتورة على جميع المستخدمين.
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
وتتيح الشركة المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي للشهور الثلاثة، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة، حتى يتم الحصول على الفاتورة الخاصة بالمستخدم وسداد القيمة الخاصة بها في الوقت المحدد، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية،
- في البداية يتم الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات مباشرة.
- يتم اختيار الخدمات الالكترونية الخاصة بالموقع.
- يتم تحديد ايقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.
- يتم ادخال رقم التليفون الأرضي بشكل صحيح على ان يكون متبوع بالكود الخاص بالمحافظة.
- يتم اختيار ايقونة الاستعلام عن الفاتورة لتظهر مباشرة.
طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 2022
وتتيح الشركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي بسهولة الكترونيا او من خلال اكثر من طريقة، ومن اهم هذه الطرق ما يلي.
- يمكن ان يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.
- كما يمكن ان يتم السداد من خلال التطبيق الخاص بالشركة.
- يمكن كذلك سداد قيمة الفاتورة من خلال خدمات فوري.
- كما يتم السداد من خلال المحافظ الالكترونية.
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