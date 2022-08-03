وزير البيئة: «رجع الطبيعة لطبيعتها» تهدف لإشراك المواطن فى قضية تغير المناخ

وأضافت وزيرة البيئة، فى مداخلة لبرنامج "مساء DMC" مع الإعلامى رامى رضوان على قناة DMC، أن الحملة تستهدف شقين، الشق الأول هو توعية المواطن بقضية تغير المناخ وشرحها بطريقة مبسطة وربطها بحياته اليومية، والشق الثانى، أن يشعر المواطن بأنه شريك فى هذه المنظومة.
وتابعت: "دور المواطن هو إنه يمارس شئ يرجع فيها الطبيعة لطبيعتها، ومعنى المبادرة إنك ما تستخدمش مايه أكتر من احتياجك، ولما تخرج من الأوضة تقفل النور، ونشجيع على استخدام المواصلات العامة بدل الخاصة واحنا بنحاول نربط الإنسان بالطبيعة والممارسات السليمة التى تقلل من الانبعاثات الضارة".
وأكملت: الحملة تهدف إلى وتنمية المسئولية لديهم بأهمية دورهم فى تلك القضية التى أصبحت حقيقة واقعة فى حياتنا لابد أن نساهم فى حلها لأننا جميعا نحصد آثارها فى ما نشهده من تقلبات جوية وآثار مناخية غير معتادة وذلك من خلال نشر مواد إعلامية وأفلام توعوية بوسائل الإعلام المختلفة وعلى منصات التواصل الاجتماعى ونشر الرسائل التوعوية على الشاشات الإلكترونية بالميادين العامة وإعداد لقاءات وندوات جماهيرية بكافة المحافظات.
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