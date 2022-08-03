بعد اغتيال الظواهري.. "الاختيار 3" كشف علاقة الإخوان بشقيق زعيم تنظيم القاعدة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 12:29 صباحاً - أعاد نبأ استهداف الولايات المتحدة الأمريكية لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري مشهد مسلسل "الاختيار3" الذي عرض رمضان الماضي، حينما توجه القيادي خيرت الشاطر عضو مكتب الارشاد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الإخواني، إلى مقر المخابرات الحربية بناءاً على طلب مسبق منهم لمقابلة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، بعد دعوة القوات المسلحة لكافة الأطراف السياسية في مصر للجلوس على مائدة الحوار للتفاوض والخروج بصيغة توافقية لصالح البلاد.

خيرت الشاطر الذي توجه بغير ذي صفة رسمية من مؤسسة الرئاسة جلس أمام وزير الدفاع يهدد الجيش المصري برجال أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، هددوا بمحمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري الذي عرض على الإخوان الدعم الكامل قبل 30 يونيو، وإرسال مقاتلين أجانب من تنظيم داعش، للوقوف في وجه الجيش المصري.

توهم الشاطر أن صمت وزير الدفاع على تلك التهديدات، يعني الخوف، ولكن عندما تطاول الشاطر على الجيش المصري خلال الحوار بأن كل هؤلاء المقاتلين ستقف في وجه الجيش المصري ولديها القدرة على سحقه، تفاجئ الشاطر والكتاتني برد فعل عنيف من وزير الدفاع الذي قام بطردهم وحذرهم من رد فعل الجيش المصري ضد كل من يحاول رفع السلاح في وجه المصريين أو يسعى لتحويل الشوارع لساحات حرب أهلية.

المصريون لن ينسوا تهديدات جماعة الإخوان بتدمير البلاد، والانتقام من الشعب فترة حكم محمد مرسي العياط، وكذلك ما كان يدور داخل الغُرف المُغلقة وما كانت ترتب له الجماعة لمحاولة إفشال ثورة 30 يونيو، والتي كشفتها التسريبات التي عُرضت بحلقات مسلسل "الاختيار 3".