إعفاء الطلاب غير القادرين من أبناء جنوب سيناء من المصروفات الدراسية

جدة - نرمين السيد - وافق خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على إعفاء الطلبة والطالبات غير القادرين من أبناء المحافظة من المصروفات الدراسية شريطة تقديم بحث اجتماعى من مديرية التضامن الاجتماعى والإدارات الاجتماعية التابعة لها.





وكلف المحافظ، وفق بيان صدر عن المحافظة مساء اليوم الثلاثاء، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لتحديد غير القادرين بعد الفحص من خلال قاعدة وزارة التضامن الاجتماعى الإلكترونية. وأشار البيان إلى أن محافظ جنوب سيناء يهيب بأولياء الأمور القادرين بتسديد المصروفات الدراسية حيث أنها جزء أساسى لانتظام الأنشطة والعملية التعليمية، مؤكدا أن مردودها عائد على الطلاب بالمدارس.

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