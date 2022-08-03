التعليم: بدء الدراسة بأول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر العليا لإنشاء مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة سوهاج، التى تبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسى 2023/2024.





وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر العليا لإنشاء مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة سوهاج، التى تبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسى 2023/2024.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة فى الذكاء الصناعى، وصناعة البلاستيك، والميكاترونيات، هى أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمحافظة سوهاج، وتؤكد على خطى الوزارة نحو التوسع وإنشاء مزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظات الصعيد؛ لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح أنه بتوقيع هذا البروتوكول أصبح عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية الآن 41 مدرسة بـ 12 محافظة وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، السويس، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، السويس، أسيوط، سوهاج والمنيا.

وأضاف مجاهد، أن المناهج الدراسية بمدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية ستكون قائمة على نظام الجدارات، للتأكد من اكتساب الطلاب المهارات والمعارف التى تؤهلهم بشكل كلى للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، وسيتم العمل على الموازنة بين الجانبين النظرى والعملى، من خلال 3 محاور رئيسية ترتكز عليها المناهج الدراسية بالمدرسة سالفة الذكر كنظائرها من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهم المواد الثقافية، والمواد الفنية المتخصصة، والتدريب العملى.

وأعرب الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن سعادته بتوقيع بروتوكول مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى الجهود التى تبذلها الوزارة لتطوير التعليم الفنى وفق رؤية الدولة المصرية 2030، فتزامنا من فتح باب التقدم للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2022 /2023، تبرم الوزارة المزيد من الاتفاقيات من أجل التوسع وإنشاء مزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2023/2024.

وأعلن بصيلة، أنه سيتم فى الأيام القليلة القادمة فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه قال الدكتور على مفيد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا، إن شركة مصر العليا هى شركة رائدة فى مجالات الصناعة والتدريب، حيث يمتلك القائمين عليها خبرات تزيد عن 20 عام فى تنمية وتطوير رأس المال البشرى وتمكينه من مواكبة الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل فى المجالات الصناعية والخدمات المالية، وتركز الشركة على خلق تكامل بين احتياجات سوق العمل والتعليم ما قبل الجامعى من خلال إنشاء مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج لتكون نواة تطوير التعليم الفنى بمحافظة سوهاج.