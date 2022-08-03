مستشفى الكرنك ومجمع الإسماعيلية يحققان إنجازا فى الممارسات الصيدلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فوز فريقى الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى "الكرنك الدولى بالأقصر"، و"مجمع الإسماعيلية الطبى" ضمن مبادرة هيئة الدواء المصرية للرعاية الصيدلية الأولى (ممارسة دوائية متميزة - 100 مشروع تطويرى) 2021/2022.





جاء ذلك من خلال فوز مشروعيهما بالمركز الثانى والثانى مكرر، ضمن 37 مشروع مشارك بالمبادرة من 12 قطاع وهيئة تختص بالشأن الصحى على مستوى الجمهورية.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان: تأتى مشاركة الهيئة اتساقا مع رؤيتها لبذل الجهود الجادة والفعالة لتحسين الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بشكل عام ولمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل خاص

وأضافت الهيئة: ارتكز المشروع المشارك من قبل فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر على "برنامج حوكمة استهلاك مضادات الميكروبات" وفاز هذا المشروع بالمركز الثانى، بينما ارتكز المشروع المشارك من قبل فريق الصيدلة الإكلينيكية بمجمع الإسماعيلية الطبى على "برنامج الصيدلة الإكلينيكية- رعاية مركزة كبار"، وفاز هذا المشروع بالمركز الثانى مكرر ضمن مبادرة هيئة الدواء المصرية لعام 2021/2022.

وتابعت: مرت المشروعات المشاركة من قبل هيئة الرعاية الصحية بثلاث مراحل وصولا لهذا التميز، حيث اجتازت فرق الصيدلة الإكلينيكية كافة المراحل التأهيلية والتدريبية والتطبيقية بتميز، بينما قامت الفريق بتطبيق ومتابعة نتائج ومؤشرات على أرض الواقع، وذلك تحقيقا لأفضل النتائج والممارسات الصيدلية بشكل عام، والاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات وبرامج الصيدلة الإكلينيكية للرعاية المركزة للكبار بشكل خاص.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل كافة الجهود المبذولة من قبل الصيادلة المشاركين من خلال مشروعاتهم التى من شأنها الس الخطوات الجادة للهيئة نحو إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية داخل كافة منشآتها الصحية، وتأهيل مقدمى الخدمة الطبية، للتعامل وفق الأدلة الاسترشادية المحدثة والمعايير الدولية بكافة المنشآت التابعة للهيئة، ويضمن مستوى الخدمات الصحية المقدمة بتلك المنشآت، بحيث تكون خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وتقدم طبقا لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، وبما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وبجودة عالمية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى دور هيئة الدواء المصرية فى دعم التعاون بين مؤسسات الدولة لتعزيز الخدمات والممارسات الصيدلية، وذلك من خلال إشراك كافة القطاعات المعنية بالشأن الصحى ضمن مبادرتها للرعاية الصيدلية الأولى لعام 2021/2022، ومنها المستشفيات التابعة لكل من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مديريات الشئون الصحية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى.