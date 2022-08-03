الوصول إلى أكتوبر.. تفاصيل تطوير محور 26 يوليو (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تنفذ محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المختصة محور 26 يوليو الجديد داخل نطاق المحافظة، ويبدأ المحور الجديد الموازى للمحور القديم، بداية من أول نفق عرابى مرورا إمبابة وبشتيل وكرداسة وحتى 6 أكتوبر.





ويوضح الفيديوجراف تفاصيل مسار محور 26 يوليو الجديد بعد تطوير. ويستهدف محور 26 يوليو تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المحاور القائمة واستحداث محاور جديدة تسهم فى تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المرورى بالمحافظة خصوصا بقطاع الشمال.

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