أمطار فى عز الصيف.. الأرصاد توضح لـ «dmc» أماكن سقوطها بالمحافظات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد، فى حديثها مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن مصر شهدت أمطارًا فى شهر أغسطس فى عامى "2020 و2021"، وفى نفس التوقيت من هذا العام شهدت بعض المناطق جنوب البلاد سقوط أمطار خصوصًا فى منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر بسبب ارتفاع الفاصل المدارى الواقع فى المنطقة المدارية والمتسبب فى سقوط الأمطار بالسودان وإثيوبيا والذى يؤدى إلى فيضان النيل.

وذكرت شاكر أن الفصل المدارى بدأ يرتفع قليلًا باتجاه الشمال فأثر على المناطق الجنوبية لجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن مركز الإنذار المبكر بالهيئة نوه بأنه اعتبارًا من يوم السبت حتى الثلاثاء ستكون هناك فرص أمطار متفاوتة الشدة بعدد من المناطق وهى: " سلاسل جبال البحر الأحمر التى تضم حلايب وشلاتين، ومرسى علم، ومن المتوقع أن تمتد شمالًا أكثر، وجنوب سيناء".

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد، أن الهيئة ستعلن التحديث اليومى للطقس خلال الفترة المقبلة، وإرسال التحذيرات للمحافظات وغرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء.