استقرار التغذية الكهربية رغم ارتفاع الأحمال إلى 33800 ميجاوات

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الحمل الأقصى ارتفع اليوم الثلاثاء إلى 33800 ميجاوات، مقابل 33300 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن احتياطى القدرات الكهربية بلغ 13600 ميجاوات.





وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم، إلى استقرار التغذية الكهربية رغم تزايد الأحمال إلى أقصى استهلاك خلال الأعوام السابقة، مؤكدة أنه لم يتم خفض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين. يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال الكهرباء منذ يونيو 2015، بسبب توفرها، نتيجة الاستثمارات التى نفذتها الدولة فى مشروعات الكهرباء وتطوير شبكات التوزيع، ونجاح مصر فى توفير احتياطى كبير يتجاوز الـ 25% بعد أن كان لديها فى السابق عجز 20%.

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