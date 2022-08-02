محافظ سوهاج: انتهاء إقامة 71 مشروعا بقطاع الصحة فى قرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الفقى، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن تلك المشروعات تشمل تطوير وحدات صحية قائمة وإنشاء وحدات صحية جديدة، وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، كما تشمل إنشاء نقاط إسعاف جديدة، وتطوير ورفع كفاءة منشآت أخرى قائمة.

وأوضح أن المشروعات التى تم الانتهاء منها بقطاع الصحة تشمل 14 مشروعا بمركز دار السلام بقرى (السلام - أولاد يحيى بحرى - الخيام - أولاد سالم بحرى - البلابيش قبلى - مدينة دار السلام)، و12 مشروعا بمركز البلينا بقرى (عرابة أبيدوس - أولا عليو - بنى حميل - برديس - عزبة راجح).

وأكد أن المشروعات تشمل أيضا 11 مشروعا بمركز طما بقرى (الرياينة المعلق - أم دومة - مشطا - سلامون - المدمر)، و10 مشروعات بمركز المنشاة بقرى (أولاد حمزة - الزوك الغربية - الدويرات - أولاد سلامة - روافع العيساوية)، و9 مشروعات بمركز جرجا بقرى (العوامر بحرى - المجابرة - خارفة جرجا - البربا - بيت داوود - مدينة جرجا)، و8 مشروعات بمركز المراغة بقرى (شندويل - بناويط - أولاد إسماعيل - البطاخ)، و5 مشروعات بمركز ساقلتة بقرى (سفلاق - الجلاوية).