أسامة ربيع: قناة السويس جاهزة لاستقبال عدد كبير من السفن فى وقت واحد

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم عبور 85 سفينة، بحمولة 5 و6 ملايين طن، خلال شهر يوليو الماضى، مشيرا إلى أن أن قناة السويس جاهزة لاستقبال عدد كبير من السفن فى وقت واحد.





وأضاف الفريق أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دى إم سى مساء اليوم، أن هناك ثقة فى قناة السويس باعتبارها أقصر وطريق ملاحى آمن، تعمل على تقديم خدمات على أعلى المستويات لعملائها، لافتًا إلى أن شهر يوليو حقق أعلى عدد سفن وأعلى حمولة وأعلى عائد بالدولار. وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن أعداد السفن كانت تزيد هذا العام كل شهر تدريجيا، حتى إن قناة السويس حققت 7 مليارات دولار، وهو إيراد مرتفع جدا مقارنة بالعام الماضى الذى تم تحقيق 5 مليارات و800 مليون دولار، مشددا على أن القناة جاهزة فى أى وقت لاستقبال السفن أيا كان عددها.

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