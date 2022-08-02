محافظ جنوب سيناء يوافق على فتح فصول خدمات مسائية للمرحلة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أشارت المحافظة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى انطلاقا من اهتمام محافظ جنوب سيناء بالتطوير الدائم لقطاع التعليم على أرض محافظة جنوب سيناء، والحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة من خلال توفير نوعيات مختلفة من التعليم تلبى احتياجاتهم فى ضوء القرار الوزارى رقم (357) لسنة 2018 بشأن جواز الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة بالخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة، ومراعاة لصالح طلاب الشهادة الاعدادية من أبناء المحافظة، بمجموع درجات أقل من الحد الادنى لقبول الالتحاق بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2021 / 2022 والراغبين فى الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة.

وفى سياق آخر، أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، على التعاون والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتلبية طموحات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الشاملة.

وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم - أنه ذلك جاء فى إطار لقاءات المحافظ المتعددة مع نواب مجلس النواب والشيوخ لاستعراض مشاكل المواطنين وحلها وتم التصديق على حل بعض المشكلات والطلبات الخاصة بالمواطنين فى تلك المدن.