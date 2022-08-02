التعليم: عقد تدريبات لمعلمى وموجهى الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى

جدة - نرمين السيد - عمم الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خطابا على المديريات التعليمية بالمحافظات بشأن بدء رحلة التنمية المهنية لمعلمى وموجهى الصفوف العليا (من الصف الرابع إلى السادس الإبتدائى) فى تخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية.





يأتى هذا استمرارا لجهود الوزارة بالتعاون مع مؤسسة "ديسكفرى إديوكيشن"، فى دعم وتأهيل المعلمين لاستكمال منظومة التعليم الجديدة، التى تصل إلى الصف الخاممس الابتدائى خلال العام الدراسى الجديد 2022/2023.

وفى هذا الإطار، وجهت الوزارة بتعميم هذا الرابـــــــــــــــط https://cpd.moe.gov.eg/Registration، على جميع الإدارات التابعة ليتسنى التسجيل لمن تتوفر فيه الشروط التالية:

- أن يكون مستهدف بالتدريب عن مادة التخصص المرشح عنها.

- شارك بفاعلية فى تدريب زملائه ونقل ما تعلمه مع زملائه فى السنوات السابقة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك، أن يكون المتدربين مصادر تعلم لزملائهم، لتستكمل بهم عملية تأسيس واستثمار قدراتها وكفاءتها البشرية فى تنفيذ رؤيتها فى تخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن المرشح لهذا التدريب، يعتبر ضمن القائمة النهائية لكوادر المديرية التدريبية للمنظومة التعليمية الجديدة، الذين سيستمر بهم هذا البرنامج.

وقالت إنه على من يرغب فى التدريب، التسجيل عبر الرابط المذكور أعلاه فى فترة لا تتجاوز 11 أغسطس الجارى.