تمهيدًا لزيارته القاهرة.. سفير مصر فى أوتاوا يلتقى وزير التنمية الكندى

جدة - نرمين السيد - التقى سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد، اليوم الثلاثاء، مع وزير التنمية الدولية الكندى "هارجيت ساجان"، وذلك فى إطار الإعداد لزيارة الوزير المرتقبة إلى مصر فى شهر أغسطس الجارى.





وتناول الجانبان فرص تعزيز التعاون التنموى بين مصر وكندا، وخاصة فى مجالات الأمن الغذائى والأمن المائى ومكافحة آثار التغير المناخى وتعزيز دور المرأة والشباب فى دفع عجلة التنمية فى مصر.

وأشار السفير أبو زيد فى تصريح اليوم، إلى أن اللقاء جاء فى إطار الإعداد للزيارة المرتقبة للوزير الكندى إلى مصر، والتى ستتضمن لقاءات مع عدد من الوزراء المصريين وزيارات ميدانية لعدد من المشروعات التنموية التى تمولها كندا فى المحافظات المختلفة، وفى إطار التشاور مع الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية للتغير المناخى المنتظر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وقال إن اللقاء مع الوزير الكندى شهد استعراض سبل التعامل مع التحديات التنموية والاقتصادية على المستويين الدولى والإقليمى، وخاصة فى ظل ما أفرزته الأزمات الدولية المتتابعة مثل جائحة كورونا والأزمة فى أوكرانيا من تباطؤ اقتصادى فى شتى مناطق العالم، وتحديات جمة على صعيد أمن الطاقة والأمن الغذائى.

وأشار إلى أن اللقاء شهد استعراض أبرز أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، بالإضافة إلى المبادرات المصرية ذات الصلة، مبرزا حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على التشاور مع مختلف الأطراف الدولية للخروج بنتائج إيجابية ومتوازنة تسهم فى التعامل الفعال مع شواغل الدول المختلفة إزاء قضايا التغير المناخى، وبما يسهم فى تعزيز العمل المناخى على المستوى الدولى.

من جانبه، أعرب وزير التنمية الدولية الكندى خلال اللقاء عن تطلعه لزيارة مصر والتشاور مع المسئولين المصريين فى ظل الدور الكبير الذى تلعبه باعتبارها دولة الرئاسة لمؤتمر COP27 ، بالإضافة إلى استشراف سبل تعزيز الشراكة الثنائية المتنامية بين البلدين.

كما أكد الوزير ساجان الأهمية الخاصة التى توليها كندا لمصر نظرا لثقلها الإقليمى والدولى، وسعادته بزيارة مصر التى زارها أكثر من مرة إبان توليه منصب وزير الدفاع فى الحكومة السابقة، وتطلعه إلى الاستماع لتقييم وزير الخارجية للتحديات الأمنية الاقليمية والدولية ورؤية مصر للتعامل معها.

وفى نهاية اللقاء، حرص وزير التنمية الدولية الكندى على نقل أطيب تمنياته للسفير المصرى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لمصر فى كندا، مقدما شكر الحكومة الكندية على ما تم بذله من جهود من جانب السفارة فى أوتاوا أسهمت فى تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.