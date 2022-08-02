سفيرة مصر بالسنغال تشارك فى اجتماع اليوم العالمى للمرأة الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نهى خضر، سفيرة جمهورية مصر العربية فى داكار، فى الاجتماع الذى دعت إليه وزيرة الخارجية والسنغاليين فى الخارج Aïsatta TALL SALL، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الدبلوماسية، والذى أعلنت عنه الأمم المتحدة لأول مرة ليكون فى 24 يونيو من كل عام.





ووجهت الوزيرة السنغالية الدعوة إلى السيدات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى داكار للمشاركة فى الاجتماع المشار إليه، حيث أكدت على الدور المؤثر والفعال الذى تلعبه المرأة فى الدبلوماسية والمجتمع الدولى. ومن جانبها، ألقت السفيرة المصرية مداخلة أكدت فيها أن تواجد المرأة فى الدبلوماسية المصرية هو تقليد عريق وراسخ يمتد إلى عشرات السنوات، ويعكس اضطلاعها بالمهام الوطنية فى كافة دوائر تفاعل مصر، ثنائيا وإقليميا ودوليا فى مسيرة مستمرة حتى يومنا هذا.

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