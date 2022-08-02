محافظ أسوان: استكمال مشروع إنشاء وإدارة الموقف الدولى لسيارات النقل

جدة - نرمين السيد - وقال عطية، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد - إنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على المساحة المخصصة بمنطقة كركر جنوب أسوان والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 263 لسنة 2022 على مساحة إجمالية 3941.2 فدان؛ لإقامة مشروعات تنمية عمرانية متكاملة تشمل مشروعات كبرى بمختلف الأنشطة من أبرزها نشاط التجارة والنقل الدولى ممثلة فى إقامة منطقة لوجستية عالمية على مساحة 550 فدانا قابلة للتوسعات المستقبلية.

وأشاد بدور هيئة تنمية الصعيد المتميز والبناء لدعم العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية بنطاق المحافظة والتى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب، مؤكدا أنه سيتم وضع بعض الإضافات على المقترح التصميمىيللمشروع ليكون على أعلى مستوى.

وأكد أن هذا المشروع يعتبر بمثابة نواة لمنطقة لوجستية متكاملة ليس فى صعيد مصر فقط بل فى قارة إفريقيا ليسهم فى تحقيق طفرة كبيرة بأسوان ويكون بؤرة متميزة للتنمية، وخاصة أن محاور التنمية ترتكز على الاهتمام بالطرق ونقاط الاتصال بين كافة الاتجاهات.

وفى السياق ذاته، تابع أن عام 2022 هو عام حصاد الإنجازات بمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بعدد من قرى ومناطق المحافظة المختلفة، وذلك فى ظل قرب الانتهاء من العديد من المشروعات بقطاعات العمل العام المختلفة.

وقال إن هناك متابعة لحظية لنسب ومعدلات تنفيذ المشروعات بمختلف القرى، ويتم دوما تحفيز الشركات المنفذة للعمل على إنهاء مشروعاتها وفقا للبرامج الزمنية المحددة، ويتم على الفور دخول أى مشروع يتم الانتهاء منه للخدمة حتى يلمس المواطنين حجم الجهود.

وعلى صعيد آخر، قال المحافظ إن مبادرة (لتسكنوا إليها) والتى أطلقها الأزهر الشريف الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على مستوى المحافظات وتستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة فى التكاليف للمقبلين على الزواج، وذلك بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف والأوقاف والمجلس القومى للمرأة ووحدتى السكان وتكافؤ الفرص.

وأضاف أنه تم تنظيم ندوة توعوية بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان حاضر فيها الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف، بحضور 40 سيدة، وتناولت الندوة أهمية تخفيض المهور على الشباب لتشجيعهم على الزواج، وثقافة الزواج الناجح بما يتفق مع القرآن والسنة وتوعية الأمهات بخطورة الزواج المبكر للقاصرات، وأثره على صحة الأم والطفل.