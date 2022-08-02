محافظ الإسكندرية يوجه بتجهيز الشواطئ لاستقبال الفعاليات الرياضية الشاطئية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بضرورة الإعداد والتجهيز الجيد لشواطئ الإسكندرية لاستقبال أية فعاليات رياضية دون إزعاج لروادها، وإظهار الشواطئ بالشكل الذى يليق بمكانة مدينة الإسكندرية.





وأكد "الشريف"، فى تصريح اليوم الثلاثاء، حرص الدولة على دعم الأنشطة الرياضية والتشجيع على ممارسة وإقامة الفعاليات والرياضات الشاطئية المختلفة على شواطئ المدينة.

كما رحب محافظ الإسكندرية بإقامة مباراة الإياب لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا "موزمبيق 2022"، والتى من المقرر أن تقام يوم 7 أغسطس المقبل، على شاطئ إسحاق حلمى، متمنيا الفوز للمنتخب المصرى.

وأكد "الشريف" أن شواطئ الإسكندرية ترحب باستقبال أية فعاليات رياضية، حيث تم توجيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة جمال رشاد للاستعداد الجيد والحرص على نظافة الشواطئ، لافتا إلى أن هذه المباراة ليست الأولى التى تستضيفها شواطئ الإسكندرية.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الإدارة لم ولن تدخر جهدا لكى تظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل الذى يليق بها أمام أهلها وزائريها، مؤكدا أن شاطئ إسحاق حلمى يتميز بمساحته الرملية الكبيرة التى تسمح بإقامة الفعاليات الرياضية عليه بشكل متميز، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة حضور المباراة القادمة بالمجان للجمهور داعيا إياهم للتوافد على ملعب الشاطئ لمؤازرة الفريق الوطنى فى مباراته المهمة.