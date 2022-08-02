محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق غير المخططة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته محافظ دمياط اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع كهرباء دمياط والجهات الاستشارية والمُنفذة وأعضاء لجنة الإشراف على المشروع.
وشهد الاجتماع استعراض الأعمال النهائية بشبكات المرافق، والخاصة بالكهرباء والصرف الصحى، وفى هذا السياق، وجهت "محافظ دمياط" بتلافى جميع الملاحظات والإسراع بمعدلات التنفيذ حتى يتسنى استكمال أعمال رصف الطرق بالمناطق الجارى العمل بها.
كما اطلعت "المحافظ" على نسب التنفيذ الخاصة برصف الطرق الرئيسية بالأسفلت والداخلية ببلاطات الإنترلوك بعدد من المناطق.
وشددت على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية والهندسية، بجانب التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الهدف من المشروع بتنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق.
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