مصر والبرتغال يدرسان تدشين خط طيران مباشر بين البلدين

جدة - نرمين السيد - استضاف السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية فى لشبونة، بمقر السفارة، اجتماعا موسعا ضم حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة AIR CAIRO ورئيس القطاع الاقتصادى للشركة والمدير التنفيذى لاتحاد شركات السياحة البرتغالية APAVT، وممثلو 11 شركة سياحة برتغالية.





وتناول الاجتماع، سبل تدشين خط طيران مباشر بين مصر والبرتغال لتدعيم حركة السياحة بين البلدين، استمرارا للجهود المكثفة التى تبذلها السفارة المصرية فى لشبونة لجذب السياحة البرتغالية إلى مصر وكذا السياحة اللاتينية.

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة AIR CAIRO خطط الشركة لبدء تشغيل خط الطيران المباشر من لشبونة لعدد من المقاصد السياحية الرئيسية فى مصر، كما دار نقاش حول خطط شركات السياحة البرتغالية التسويقية لهذا الخط.

وفى سياق متصل، التقى حسين الشريف برئيس هيئة تنشيط السياحة البرتغالية للتباحث بشأن آليات التعاون ما بين الشركة والهيئة البرتغالية، خاصة المتعلقة بالعمل مع سلطة الطيران المدنى البرتغالية للانتهاء من الإجراءات اللازمة للحصول على أماكن متاحة لشركة AIR CAIRO فى مطار لشبونة.