الجيزة: رفع كفاءة الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر فى العمرانية (صور)

جدة - نرمين السيد - وقامت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية، بمتابعة أعمال التطوير الجارية أسفل محور الفريق كمال عامر أمام شارع الشعب.

وتابعت أعمال التطوير، قبل شارع مستشفى الصدر إلى جانب رفع المخلفات وتأهيل الأسوار بمتابعة من سمير عويضة، رئيس حى العمرانية، والإدارات المعنية والعمل مستمر.

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