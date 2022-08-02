محافظ الدقهلية يعتمد تعديل 35 مخططا تفصيليا للقرى والمدن

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، مساء اليوم الثلاثاء، تعديل 35 مخططا من المخططات التفصيلية للقرى والمدن بالمحافظة ليصل إجمالى ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة إلى 324 مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.





وأشار المحافظ، فى بيان، إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية. وأضاف "مختار" أنه سيتم قريبا البدء فى تحديث الأحوزة العمرانية لقرى المحافظة مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين. من جانبها، قالت المهندسة سماح المحمدى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة إن المخططات التى تم اعتمادها اليوم تشمل" قرى بشالوش وكفر المحمدية وبهيده ودنديط وكوم النور وميت يعيش وهلا وميت ناجى وميت القرشى وميت العز وكفر داود مطر وكفر المقدام وجصفا وصهرجت الكبرى ودماص تفهنا الأشراف وبشلا والقيطون وكفور الرحمانية والحاكمية والبوها وأتميده وذلك بمركز ميت غمر، وقرية أبو داود بمركز تمى الأمديد وقرى كفر سلامة والعزاوى والمقاطعة بمركز السنبلاوين وقرى كوم بنى مراس والبرامون والدنابيق والخليج وطناح وميت محمود وكفر البرامون وديبو عوام بمركز المنصورة، والمخطط التفصيلى لشياخة قولونجيل التابع لحى شرق المنصورة". وأوضحت أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة والمركز الإقليمى بطنطا وجميع الأجهزة المختصة.

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